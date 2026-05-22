СМИ: Европа опасалась американского ядерного удара по Ирану

Европа опасалась, что американский президент Дональд Трамп ударит ядерным оружием по Ирану и это даст России оправдание для ядерного удара по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Когда 7 апреля Трамп предупредил Иран, что «сегодня ночью исчезнет целая цивилизация», европейский дипломат в Вашингтоне заявил, что его правительство срочно нуждается в ответе на вопрос, рассматривал ли президент США возможность применения ядерного оружия.

«По словам дипломата, одна из опасностей заключалась в том, что Россия могла бы воспользоваться моментом, чтобы оправдать аналогичные угрозы в Украине, спровоцировав ядерный кризис на двух континентах», — говорится в материале.

После этого европейские правительства немедленно обратились за разъяснениями в Госдеп США, но там заявили, что не знают, что имел в виду Трамп и к каким действиям могут привести его слова.

Этот ранее не освещавшийся эпизод, отмечает агентство, указывает на исторический сбой в американской дипломатии. В момент, когда беспрецедентно непредсказуемый президент США сотрясает рынки и столицы своими драматическими заявлениями, правительства по всему миру пытаются внести ясность, но обнаруживают, что их обычные контактные лица — в посольствах США или в Вашингтоне — отсутствуют, молчат или не в курсе событий.