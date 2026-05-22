Глава Генштаба ВС Чехии Карел Рехка заявил, что Россия является угрозой для ЕС, из-за чего европейским государствам стоит готовиться к войне.

«Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне», — сказал он Politico.

Рехка добавил, что оказание помощи Украине отвечает «жизненно важным интересам Европы».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте также выразил свою обеспокоенность из-за «больших успехов России» в области развития оборонной промышленности.

Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет опасность для Европы.

В декабре прошлого года российский лидер Владимир Путин в рамках формата прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, назвал чушью утверждения о намерении России нападать на Европу.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчёркивал, что Москва не собирается нападать на государства ЕС и НАТО и готова закрепить это юридически.