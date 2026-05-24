Польша объяснилась за подъем в воздух военной авиации

Оперативное командование польских вооруженных сил (ВС) объяснило, почему в воздух была поднята военная авиация этой страны НАТО. Об этом сообщило ТАСС.

По словам польских военных, это будто бы было связано с деятельностью российской авиации дальнего действия. Кроме того, ВС заявили о мобилизации наземных системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский, заявил, что США не будут сокращать численность своих военнослужащих в Польше, несмотря на общее уменьшение американского контингента в Европе. По его словам, это пообещал глава Белого дома Дональд Трамп.

До этого Залевский рассказывал, что Польша готова построить небольшой город для постоянного размещения американских солдат на своей территории. Варшава согласна пойти на такие шаги ради сохранения военного присутствия США на польской территории.