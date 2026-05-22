Стало известно о серьезном превосходстве российской армии над ВСУ

Генеральный инспектор Пентагона представил доклад Конгрессу США, в котором оценил состояние ВСУ и результаты массированных ударов по территории РФ. Как сообщает «Царьград», результат оказался неутешительным для Украины — видно превосходство российской армии.

Отставание ВСУ и удары по РФ

Отмечается, что ВС РФ превосходят противника по большинству ключевых направлений. Российские подразделения продолжают наступление с целью полного установления контроля над Донбассом, тогда как ВСУ сталкиваются с критической нехваткой боеприпасов, БПЛА и комплектующих. Кадровый голод достиг масштабов, при которых не позволяет противостоять «более многочисленной и лучше оснащенной российской армии». В стране 2 млн уклонистов, а 200 тысяч солдат ушли в самоволку. Кроме того, с начала 2026 года 54 подозреваемых прошли по 29 уголовным делам о коррупции в сфере оборонных закупок — сумма украденных средств составила не менее 77 млн долларов.

Отдельная глава посвящена анализу массированного удара ВСУ по территории РФ в конце прошлой недели. Тогда не обошлось без жертв и пострадавших. Как отметил военкор Александр Коц, с 2024 года у Владимира Зеленского и его европейских партнеров появилась новая ритуальная фраза — «глубинная война».

«Под нее снимали ограничения на дальность. Под нее рисовали красивые карты с радиусами поражения. Логика продавалась простая: дайте Киеву больше дронов и крылатых ракет — ВСУ парализуют российский ВПК, обнулят нефтянку, измотают тыл. Москва сядет за стол переговоров на чужих условиях», — заметил Коц.

Однако Пентагон проехался по этой концепции «бульдозером». Основными целями были НПЗ, объекты военной промышленности и мирные жители. Удары по энергетическому производству не нанесли существенного ущерба, а атаки на предприятия ВПК не оказали особого влияния на способность РФ вести боевые действия. Инспектор констатировал, что военная промышленность РФ с начала конфликта «существенно расширилась, нарастив производственные мощности».

Массированная атака ВСУ 22 мая: сотни дронов и пострадавшие

Также инспектор заявил, что гражданское население России в этом квартале «оставалось практически не затронутым украинскими ударами». Телеканал отмечает, что Пентагон, вероятно, не очень внимательно следил за сводками из РФ после подлых атак ВСУ. Только в марте три человека погибли в Подмосковье, ребенок под Ярославлем. При этом в Пентагоне сами же отмечают, что дальнобойные возможности Украины увеличиваются и недавно был установлен новый рекорд Ч порядка 1750 км вглубь территории России.

Пентагон поставил себе «двойку»

Может сложиться ощущение, что Украина ничего не может поделать против ВС РФ, из-за чего Пентагон поставил ей «двойку». На деле же оценка подведена работе самих США, ведь их министерство назначает цели для ударов.

«Пентагон может вшить и вшивает полётное задание и боевой курс для ракет. Вшить эти данные напрямую в контроллер БПЛА "Лютый" Пентагон не может. Чтобы группа "Лютых" долетела до Капотни или Усть-Луги, им нужен не просто адрес цели, а динамический трёхмерный коридор пролёта. В духе Анкориджа тут Пентагон умывает руки, а Palantir садится за штурвал», — отметил военный эксперт Александр Зимовский.

Теперь у тех в США, кто решает, сколько денег выделять Киеву или продавать оружия Европе для украинцев, имеется «объективное» представление. При этом Россия также осознает свои проблемы, в том числе отставание в «войне дронов». Как отметил публицист Святослав Голиков, одна из них кроется в отсутствии необходимой «гибкости в регламенте гособоронзаказа».