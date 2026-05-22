Атаку дронов ВСУ отразили в Ярославле во время празднования победы «Локомотива»
В Ярославской области отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая произошла сразу после победы ярославского ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина.
Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Он также добавил, что в регионе сохраняется угроза беспилотной опасности.
21 мая ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани. Ярославская команда защитила чемпионский титул, завоеванный в прошлом сезоне, и стала четвертым клубом в истории КХЛ, которому это удалось.
22 мая Министерство обороны РФ отчиталось, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 217 дронов ВСУ над несколькими регионами России. БПЛА в том числе ликвидировали над Московским регионом и Санкт-Петербургом.