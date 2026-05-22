Массированная атака ВСУ 22 мая: сотни дронов и пострадавшие

Сегодня ночью силами противовоздушной обороны России были уничтожены 217 украинских беспилотников. Какие российские регионы оказались под ударом, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, были атакованы 19 регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург. Удары были нанесены дронами самолетного типа.

Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Также был атакован Московский регион и обе столицы.

ЛНР

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике, пострадали минимум 35 человек. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, был нанесен прицельный удар «по спящим беззащитным детям».

«В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы, двоих уже удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Под завалами еще находятся дети, поиски продолжаются», — заявил он.

Также, по словам главы региона, в Старобельске повреждены административные здания, магазины и частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь.

Белгородская область

Мирный житель получил тяжелые ранения в результате удара беспилотника по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб региона.

«В районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа ночью дрон ВСУ атаковал автомобиль», — пояснили в ведомстве.

По данным оперштаба, мужчина был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки, а также у него зафиксировали множественные осколочные ранения лица, рук и ног.

Налет на Москву

Атака украинских беспилотников на Москву началась вечером 21 мая. По данным мэра столицы Сергея Собянина, три дрона были сбиты до полуночи, еще шесть к утру.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в 8:28 в своем канале в «Макс».

В пресс-службе Росавиации заявили, что в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский в целях безопасности вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Из-за налета украинских беспилотников было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил в своем канале на платформе «Макс» губернатор Михаил Евраев.

«Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение (…) от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — написал он, предупредив, что угроза налета сохраняется.

К утру движение по трассе было восстановлено. Пострадавших нет.

В свою очередь Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщил о том, что взрывы в Ярославле начали греметь около 1:30 мск, и было слышно 15-20 «мощных хлопков». В городе были слышны сирены тревоги, а во дворах у машин срабатывали сигнализации.

«Громкое утро»

А координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о том, что Украине «подкинули «Гераньки», пишет «Царьград».

«Летят гудят. Час уже слушаю. Все в сторону Херсона или полигона. Летают — хорошо. И то, что разведка, и то, что ударные», — отметил он.

Накануне над российскими регионами был перехвачен и уничтожен 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.