ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР

ВСУ ночью, как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, атаковали учебный корпус и общежитие колледжа.

В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Согласно информации к этой минуте, 35 человек получили ранения.

«Ночью произошла трагедия, - написал Пасечник. - ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям».

Украинские беспилотники «атаковали учебный корпус и общежитие» Старобельского профессионального колледжа педагогического университета.

По словам Пасечника, под завалами еще находятся дети. Спасатели разбирают завалы.

Поиски продолжаются.