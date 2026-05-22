Стало известно о взрывах в Сумах

Утром в пятницу, 22 мая, в Сумах произошло несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.

В сообщении отмечается, что перед взрывами в городе была объявлена воздушная тревога. По данным украинских СМИ, всего в городе произошло три взрыва.

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах рассказал, что командование ВСУ решило перебросить в Сумы 30-й полк охраны особо важных государственных объектов Нацгвардии Украины. По словам собеседника агентства, ранее этот полк был дислоцирован в Николаевской области.

Источник ТАСС отмечал, что полк решили перебросить из-за «колоссальных потерь» ВСУ в Сумской области.