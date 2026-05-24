Беспилотники сбили на подлете к Череповцу

На подлете к Череповцу в Вологодской области уничтожили три беспилотника.

Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«Силами Министерства обороны сбито 3 БПЛА на подлёте к Череповцу. Работают оперативные службы. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности», — написал он.

При обнаружении фрагментов сбитых дронов приближаться к ним нельзя, нужно сообщить в экстренные службы, добавил губернатор.

Утром губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в регионе возник пожар площадью около 800 квадратных метров после атаки украинских беспилотников на инфраструктуру в Камешковском округе.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России.