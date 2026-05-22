Украинская 78-я отдельная десантно-штурмовая бригада столкнулась с серьезными потерями в боях за село Кондратовка в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник РИА Новости отметил, что 78-я бригада ВСУ считается элитной. Он добавил, что ситуация вызывает «вопросы и жалобы» у семей украинских солдат.

«Родственники украинских националистов жалуются в соцсетях, что по «неизвестным причинам» их близкие пропадают без вести», - отметил источник агентства.

Он добавил, что происходит это якобы уже после эвакуации с линии боевого соприкосновения.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее говорил, что продвижение ВС РФ в южном направлении у Кондратовки в Сумской области позволит расширить буферную зону, а также заставит командование ВСУ направлять резервы к селу. Марочко отмечал, что резервов у Киева осталось «не так уж и много».

Он подчеркивал, что укреплять оборону у Кондратовки ВСУ придется за счет сил и средств, снятых с других участков зоны боевых действий. Всё это положительно скажется на продвижении российских войск на других направлениях.