Командир Карта: ВСУ потеряли более 90 станций Starlink под Харьковом в мае

Расчеты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 90 станций Starlink ВСУ в Харьковской области с начала мая. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го корпуса с позывным Карта.

"ВСУ потеряли свыше 90 станций Starlink с начала мая в Харьковской области. Активная работа операторов разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" позволяет нарушить обеспечение подразделений ВСУ интернет-соединением и связью с пунктами управления", - рассказал он.

По словам Карты, ВС РФ удается обнаружить украинские станции Starlink благодаря их плохой маскировке на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах Харьковской области.