ВСУ вновь атаковали Ленинградскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая вновь предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Ленинградскую область. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Всего за ночь в воздушном пространстве Ленобласти было сбито три вражеских беспилотника.

Жертв и разрушений не зафиксировано.

Беспилотная опасность в регионе действовала с 02:34 до 03:03 по московскому времени.

Ранее стало известно, что ВСУ также атаковали Ярославскую область, там даже пришлось перекрыть выезд из Ярославля в сторону Москвы.

Атакована была и Херсонская область, в результате чего полностью обесточены оказались девять округов.