Несколько боевых групп 21‑й отдельной механизированной бригады ВСУ были ликвидированы собственными заградительными отрядами — солдаты пытались сдаться в плен. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Инцидент произошёл в Сумской области. Для ведения заградительного огня командование задействовало расчёты 50‑й артиллерийской бригады 14‑го армейского корпуса ВСУ. По данным источника, подобные действия не единичны: заградотряды активно действуют вдоль всей линии соприкосновения.

Заявления украинских военнопленных и экспертные оценки неоднократно подтверждали присутствие таких отрядов на фронте. Их основная задача — не допустить отступления украинских военных с позиций. Значительная часть солдат на передовой — принудительно мобилизованные, они испытывают серьёзные проблемы с моральным духом и нередко отказываются выполнять приказы командования.

Из‑за действий заградительных отрядов осложняется и процесс вывода с передовой тех военнослужащих, кто решил сдаться. Ситуация создаёт дополнительные риски для украинских солдат и усугубляет напряжённость внутри воинских подразделений.