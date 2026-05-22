США одобрили продажу Украине оборудования для ЗРК Hawk

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ракетной системы Hawk стоимостью более $108 млн. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

© Газета.ru

В публикации отмечается, что Киев обратился к США с просьбой приобрести монтируемые мачтовые прицепы, серьезные модификации и поддержку технического обслуживания, запасные части, расходные материалы и аксессуары и другие соответствующие элементы логистики и поддержки программ ракетных систем FrankenSAM Hawk.

В США заявили о планах закупки некоторого вооружения у Украины

«Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе. Основными подрядчиками этих усилий будет Sierra Nevada Corporation, расположенная в Энглвуде, штат Колорадо», — говорится в публикации.

5 мая Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на $373,6 млн. В опубликованном на сайте ведомства документе уточняется, что от Киева поступил запрос на возможность приобретения 1,2 тыс. JDAM в комплектации KMU-572 и 332 — в комплектации KMU-556, а также сопутствующего оборудования и документации. Основным подрядчиком выступит компания Boeing.

Ранее военный аналитик развеял главный миф о поставках американского оружия Украине.