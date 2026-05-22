США потеряли пятую часть ударных дронов Reaper в войне с Ираном

Пентагон понес значительные потери в дорогостоящих ударных беспилотниках. Иранским силам удалось сбить или уничтожить на земле более двух десятков аппаратов, производство которых для американской армии уже прекращено. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По его данным, речь идет как минимум о 24 безвозвратно утерянных MQ-9 Reaper. Верхняя планка достигает 30 единиц с учетом машин, получивших повреждения и позже списанных.

Иран предупредил США о «сюрпризах» в случае возобновления ударов

В совокупности это составляет около 20 процентов довоенного парка Пентагона. При цене каждого дрона примерно в 30 миллионов долларов общая стоимость потерь приближается к миллиарду.

Ранее Исследовательская служба конгресса США сообщала, что всего за время конфликта американские ВВС лишились 42 летательных аппаратов, включая истребители F-15E и F-35A. По информации Bloomberg, новые Reaper для вооруженных сил США больше не выпускаются, производство сохранено только для иностранных заказчиков.