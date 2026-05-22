Украине и ее союзникам напомнили важный факт о России

Украина и ее западные союзники забыли, что имеют дело с ядерной державой. Об этом важном факте напомнил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Похоже, на Западе забыли, что имеют дело с великой державой, обладающей ядерным оружием. (...) Это очень важно понимать», — подчеркнул он.

При этом, по мнению эксперта, Киев и его союзники продолжат повышать уровень эскалации.

«Украинцы отчаянно пытаются спасти ситуацию и стараются удержать европейцев вовлеченными в этот конфликт. (...) У Украины есть очень сильные стимулы повышать ставки. И у европейцев те же стимулы. (...) Это значит, что мы будем подниматься все выше по лестнице эскалации», — предостерег Миршаймер.

Ранее президент России Владимир Путин назвал применение ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности. Он также подчеркнул, что учитывая уровень напряженности в мире, ядерная триада должна оставаться надежным гарантом суверенитета Союзного государства РФ и Белоруссии.