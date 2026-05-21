Издание Sohu сообщило, что уничтожение истребителя F-16 в зоне спецоперации стало заметным событием в ходе конфликта. По данным публикации, речь идет об эпизоде, который произошел в небе над Сумской областью.

© Московский Комсомолец

В материале утверждается, что украинские ВВС располагают ограниченным количеством таких самолетов, а их эксплуатация осложняется нехваткой запчастей и недостаточной подготовкой пилотов. Потеря даже одного борта, как отмечает издание, существенно влияет на боеспособность авиации.

По версии авторов, инцидент связан с действиями российских Воздушно-космических сил, которые сохраняют преимущество в воздухе за счет более развитых систем обнаружения и вооружений.

Сообщается, что украинский F-16 был сбит в ходе воздушного боя. В публикации также приводятся утверждения о наблюдении падения самолета очевидцами в районе Кролевца.

Китайские аналитики считают, что подобные эпизоды отражают ключевую роль радиолокационных и ракетных технологий в современных воздушных боях.

Появление западных истребителей у Украины изначально рассматривалось как фактор, способный усилить авиационные возможности ВСУ, однако их реальная эффективность зависит от подготовки экипажей и логистической поддержки.