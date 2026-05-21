Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) мобилизует вдов погибших бойцов, поскольку они более мотивированы на убийства.

Об этом aif.ru сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«ВСУ формируют подразделения, которые по своей сути напоминают "черных вдов" — женщин, мотивированных на убийство российских военнослужащих из мести за погибших мужей», — рассказал он.

По словам эксперта, многие из «черных вдов» пытают российских военных, попавших в плен. Часть завербованных украинок внедряется в медицинские учреждения. Там они «выполняют весь спектр самых тяжких и преступных задач», поручаемых Киевом, добавил Иванников.

Ранее стало известно, что в Харьковской области начали забирать женщин на службу в ВСУ с помощью шантажа и угроз. Кроме того, украинкам отказывают в подтверждении инвалидности и лишают социальных выплат, чтобы подтолкнуть их к подписанию контракта.