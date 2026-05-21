Солдат СВО лег на гранату спиной, спас сослуживцев и сумел выжить

Солдат Вооруженных сил России с позывным «Волк» проявил мужество во время выполнения задач в зоне специальной военной операции. Он отправился на передовую в 2023 году и выполнял задачи на Купянском направлении.

В июле его подразделение отправили на штурм.

— Мы заходили уже ближе к ночи. Нужно было зачистить участок, где за меловыми горами закрепились вражеские подразделения, — рассказал военный.

После успешного выполнения задачи, когда военные ожидали замены, над ними завис дрон и сбросил гранату.

— Я на автомате просто лег на нее спиной. Последнее, что помню: сверху на меня прыгнул командир, — добавил боец.

Очнувшись, «Волк» обнаружил, что его руки в крови, ноги не слушаются, а в виске застрял осколок. Сослуживцы, посчитав его погибшим, покинули позицию.

Оставшись один, он начал стрелять из автомата, чтобы привлечь внимание. Позже к нему в окоп добрался военнослужащий из другого подразделения, который, несмотря на ранения «Волка», протащил его около пяти километров, постоянно поддерживая разговор, чтобы боец не потерял сознание.

Перед тем как силы окончательно покинули его, «Волк» попросил товарища записать видео. В этом ролике он читал стихи собственного сочинения, уверенный, что это его последнее желание.

После того как видео стало вирусным, боец получил медицинскую помощь, был прооперирован, и, к счастью, сохранил обе ноги. Сейчас «Волк» живет в Краснодаре, готовится к свадьбе, пишет стихи для своей невесты и поддерживает связь с военнослужащим, который спас ему жизнь, передает «КП».

