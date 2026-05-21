Больше 100 украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами

За пять часов четверга в небе над регионами России уничтожили больше 100 украинских беспилотников, сообщают в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 101 украинский беспилотник самолетного типа в небе над регионами России.

Стало известно, что дроны были перехвачены и уничтожены в небе над Псковской, Брянской, Белгородской, Курской, Ленинградской, Калужской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Орловской и Тульской областей, а также над территорией Московского региона.