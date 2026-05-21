На Украине предложили разместить ВСУ в Прибалтике

Депутат Верховной рады Украины Олег Дунда выступил с инициативой о размещении украинских воинских контингентов на территории Прибалтики. Как сообщает Telegram-канал «Всевидящее Око», парламентарий предложил перебросить в регион одну-две бригады Вооружённых сил Украины.

Свою идею Дунда обосновал следующим образом: «в случае, если российские войска зайдут на территорию стран Прибалтики, Киев рискует потерять европейский тыл, который служит для Украины критически важной опорой».

Отметим, что это не первое подобное заявление депутата. Ещё в октябре 2024 года Дунда высказывал идею о переносе боевых действий на территорию Белоруссии. Тогда он назвал такой шаг «большим ударом под дых Москве», полагая, что это серьёзно дестабилизирует позиции Кремля.