$70.7983.27

В России рассказали о шквале огня «Терминаторов»

Lenta.ru

Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Вооруженных сил России начали применять новую тактику при штурме позиций противника. Вооружение БМПТ обеспечивает шквал огня, пишут «Известия».

В России рассказали о шквале огня «Терминаторов»
© ТАСС

Источники издания рассказали, что новая тактика требует максимальной слаженности экипажей БМПТ и танков, которые обеспечивают прикрытие. Они начинают атаку, открывая огонь по укреплениям ВСУ с закрытых огневых позиций. После попаданий 125-миллиметровых снарядов по фортификационным сооружениям противника в атаку идут «Терминаторы».

Комплекс вооружения БМПТ обеспечивает шквальный огонь. В арсенал машины входят две автоматические пушки 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет и гранатометы. Это позволяет поражать живую силу, транспорт и легкую бронетехнику противника. Удары наносят на ходу, поскольку машина может попасть в прицел дронов противника. При этом беспилотники используют для разведки и целеуказания для танков и БМПТ.

Ранее в мае Министерство обороны России сообщило, что экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М отработали действия под прикрытием БМПТ. «Терминаторы» выдвигались на позиции под прикрытием аэрозольной завесы.