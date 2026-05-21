В России рассказали о шквале огня «Терминаторов»

Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Вооруженных сил России начали применять новую тактику при штурме позиций противника. Вооружение БМПТ обеспечивает шквал огня, пишут «Известия».

Источники издания рассказали, что новая тактика требует максимальной слаженности экипажей БМПТ и танков, которые обеспечивают прикрытие. Они начинают атаку, открывая огонь по укреплениям ВСУ с закрытых огневых позиций. После попаданий 125-миллиметровых снарядов по фортификационным сооружениям противника в атаку идут «Терминаторы».

Комплекс вооружения БМПТ обеспечивает шквальный огонь. В арсенал машины входят две автоматические пушки 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет и гранатометы. Это позволяет поражать живую силу, транспорт и легкую бронетехнику противника. Удары наносят на ходу, поскольку машина может попасть в прицел дронов противника. При этом беспилотники используют для разведки и целеуказания для танков и БМПТ.

Ранее в мае Министерство обороны России сообщило, что экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М отработали действия под прикрытием БМПТ. «Терминаторы» выдвигались на позиции под прикрытием аэрозольной завесы.