Путин переговорил с российским генералом после смерти сына военного на СВО

Президент России Владимир Путин кратко переговорил с командующим 18-й армией Южного военного округа, генерал-лейтенантом Аркадием Марзоевым после вручения награды за не вернувшегося с фронта сына военного Василия Марзоева. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин вручил российскому генералу медаль его сына «Золотая Звезда», пожав руку командующему армией и кратко побеседовав с ним и его супругой Маргаритой. После награждения Путин и командующий армии еще кратко побеседовали. Деталей их разговора не приводится.

Гвардии лейтенанта, командира разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка седьмой десантно-штурмовой дивизии Василия Марзоев не стало при выполнении боевой задачи на запорожском направлении.

За боевые заслуги в зоне проведения специальной военной операции на Ураине Василий Марзоев был представлен к званию Героя России посмертно.