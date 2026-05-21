Лукашенко призвал Запад "не беситься" из-за ядерных учений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к странам коллективного Запада с призывом не нервничать из-за проведения военных учений.

«Беситься не надо», — заявил он, добавив, что подобные мероприятия проходят каждый квартал и являются обычной практикой.

По словам белорусского лидера, учения, в которых участвуют и президенты, демонстрируют, что республика располагает самым современным оружием и умеет его применять. Лукашенко подчеркнул, что тренировки проводят все государства, включая ядерные державы, а без отработки навыков оружие теряет смысл.