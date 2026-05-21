В ВСУ заявили о сложной для них ситуации в Сумской области

Ситуация для украинской армии в Сумской области сложная. Об этом заявил спикер 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ Вадим Карпяк.

Восьмой корпус ДШВ управляет группировкой войск "Курск" в Сумской области.

"Ситуация <...> сложная", - приводит его слова местное издание "Общественное".

Он добавил, что на украинские подразделения на этом направлении давят ВС РФ.

Ранее в Минобороны России сообщали, что подразделения группировки войск "Север" продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, оттесняя ВСУ от госграницы для обеспечения безопасности мирного населения.