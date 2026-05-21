Путин назвал причину совместных учений России и Белоруссии

Российский президент заявил, что Россия и Белоруссия проводят системные учения для защиты граждан и территорий союзников от угроз со всех направлений.

Выступая по видеосвязи во время наблюдения за совместными маневрами с главой Белоруссии Александром Лукашенко, президент РФ Владимир Путин подчеркнул значимость текущих военных учений, передает ТАСС.

«Системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений», – указал верховный главнокомандующий.

Он отметил, что ключевую роль в этой работе играют совместные мероприятия в рамках ОДКБ. Путин выделил учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026» на российской территории и маневры миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2026» в Белоруссии.

Президент также сообщил, что в следующем году запланированы оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит союза – 2027», которые, по его словам, продолжат курс на укрепление обороноспособности союзного государства и отработку совместных действий на всех стратегических направлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая в России и Белоруссии начались масштабные маневры по подготовке ядерных сил. В ходе этих учений российские военные переместили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил о проведении Россией и Белоруссией совместных учений и планах стратегических маневров «Запад-2025».