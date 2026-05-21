Путин высказался о сверхспособностях МБР "Сармат"

Ракета "Сармат", как заявил президент РФ Владимир Путин, способна преодолевать все современные средства противоракетной обороны.

Глава государства напомнил, что недавно состоялись успешные испытания МБР "Сармат", обладающей высокими тактико-техническими характеристиками. Ракета способна «преодолевать все перспективные и современные средства противоракетной обороны», подчеркнул Путин на учениях ядерных сил.

С 19 по 21 мая в ВС РФ проходят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Планируется отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на белорусской территории. Тренировка боевого применения ядерного оружия и обеспечения началась в Белоруссии 18 мая.

Ранее российский лидер подчеркнул, что ядерная триада призвана выступать прочным фундаментом суверенитета не только РФ, но и Белоруссии.