Минобороны отчиталось о пусках «Ярса», «Синевы» и «Циркона»

В ходе совместной тренировки ядерных сил России и Белоруссии были отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, с космодрома Плесецк по полигону Кура выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с фрегата произведен пуск ракеты «Циркон» по полигону «Чижа», экипаж атомного подводного крейсера запсутил по тпо цели на том же полигоне ракету «Синева».

С полигона Капустин Яр белорусские военные выполнили практический пуск баллистической ракеты «Искандер-М».

К тренировке ядерных сил двух стран привлекались самолеты Ту-95МС и МиГ-31И, которые осуществили пуск «Кинжала».

Все задачи учений решены в полном объеме, ракеты подтвердили заданные характеристики и достигли своих целей.