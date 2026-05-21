У США заканчиваются деньги на конфликт с Ираном

Глава комитета по ассигнованиям палаты представителей США Том Коул заявил, что уже в августе у Белого дома могут закончиться деньги на продолжение конфликта с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Punchbowl News.

По словам Коула, американскому конгрессу необходимо как можно быстрее принять новый пакет финансирования, иначе Пентагон исчерпает средства на продолжение конфликта с Ираном. Отмечается, что сейчас этот пакет находится на ранней стадии обсуждения в конгрессе — когда он будет рассмотрен, пока неизвестно.

Коул также добавил, что «очень обеспокоен» этой ситуацией. На этом фоне портал Iran War Cost Tracker сообщил, что за 82 дня военных действий США израсходовали в Иране более 87 миллиардов долларов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил разочарование решением США отложить удары по Ирану.