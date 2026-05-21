Путин высказался о применении ядерного оружия

Президент России Владимир Путин назвал применение ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности. Об этом глава государства заявил в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил, на которой присутствовал дистанционно, пишет РИА Новости.

«Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия — это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», — сказал Путин в режиме видеоконференции.

Он также подчеркнул, что учитывая уровень напряженности в мире, ядерная триада должна оставаться надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры с ядерных учений. На них запечатлены направляющиеся на позиции ракетные комплексы, атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, а также самолеты с боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Учения Вооруженных сил России по применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии стартовали 19 мая. В мероприятиях задействуют 64 тысячи военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе 8 ракетных.