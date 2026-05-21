Путин заявил, что задачи ядерных учений РФ и Беларуси выполнены полностью
Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи совместных ядерных учений России и Беларуси выполнены полностью.
Отметим, что такая тренировка проводилась впервые и стартовала 19 мая. В ходе учений были отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет.
"Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие", - подчеркнул российский лидер.
Путин поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко и военных двух стран, принимавших участие в тренировке, за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия.