Путин заявил, что задачи ядерных учений РФ и Беларуси выполнены полностью

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи совместных ядерных учений России и Беларуси выполнены полностью.

Отметим, что такая тренировка проводилась впервые и стартовала 19 мая. В ходе учений были отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет.

"Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие", - подчеркнул российский лидер.

Путин поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко и военных двух стран, принимавших участие в тренировке, за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия.