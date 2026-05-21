Российские военные запустили ракету «Ярс»

Она выпущена с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке в рамках второго этапа учений ядерных сил Союзного государства. Кроме того, из акватории Баренцева моря экипаж фрегата произвёл пуск ракеты «Циркон» по полигону Чижа, а экипаж атомной подлодки выполнил пуск межконтинентальной ракеты «Синева».

Также с полигона Капустин Яръ военные Белоруссии выполнили пуск баллистической ракеты с комплекса «Искандер-М». К тренировке привлекались Ту-95МС, которые запустили гиперзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования, МиГ-31И осуществил пуск ракеты «Кинжал».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все задачи на втором этапе манёвров решены в полном объёме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Сегодня президенты России и Белоруссии дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.