Российские военные запустили ракету «Ярс»

В Минобороны России рассказали, что в ходе совместных учений РФ и Белоруссии были отработаны запуски ракет «Ярс» и «Синева». Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Запуски проводились с космодрома «Плесецк». Белорусские военные также отработали запуски ракет комплекса «Искандер» с полигона «Капустин Яр». Кроме того, к учениям привлекались самолеты Ту-95мс и МиГ-31.

«С государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"», — сообщили в Минобороны.

Ранее Минобороны опубликовало видео учения всей ядерной триады ВС России.