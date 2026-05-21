Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимают здания психоневрологических интернатов в Харьковской области с целью создания "живого щита" из недееспособных пациентов, сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области со ссылкой на заместителя главы ВГА Евгения Лисняка.

"Сотрудниками Управления внутренних дел ВГА Харьковской области в ходе оперативно-разыскной деятельности установлен факт совершения военного преступления представителями вооруженных формирований Украины (ВФУ). Так, управление располагает данными о незаконном захвате здания коммунального учреждения "Малыжинский психоневрологический интернат" в селе Малыжино Золочевской общины Харьковской области. По имеющейся информации, захваченное здание используется боевиками ВФУ для обустройства пункта временной дислокации личного состава и склада боеприпасов", - сказал Лисняк.

Он уточнил, что, несмотря на требования украинской общественной организации "Украина против пыток" о полной эвакуации этого и других прифронтовых интернатов в более безопасные регионы, склады продолжают работать. Персонал Малыжинской больницы до сих пор оказывает помощь подопечным, несмотря на критические риски и повреждения инфраструктуры.