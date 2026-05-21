Экс-генсек НАТО предложил принять Украину по особой модели

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что альянс может принять Украину по особой модели. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе форума Globsec в Праге Расмуссен заявил, что НАТО может использовать модель, которая уже использовалась в 1955 году при включении в альянс Западной Германии. По его мнению, тоже самое можно сделать с Украиной.

«Когда мы приняли Германию в НАТО в 1955 году, в НАТО вступила вся Германия. Но мы решили, что действие статьи 5 распространяется только на территорию, контролируемую правительством в Бонне, то есть на Западную Германию», — заявил он.

Расмуссен также добавил, что при такой схеме пятая статья устава НАТО будет распространяться только на ту часть Украины, которая контролируется Киевом.

Ранее вступление Украины в НАТО назвали следующим логичным шагом для альянса.