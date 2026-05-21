$70.9581.98

Экс-генсек НАТО предложил принять Украину по особой модели

Андрей Дуванов

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что альянс может принять Украину по особой модели. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-генсек НАТО предложил принять Украину по особой модели
© Global Look Press

В ходе форума Globsec в Праге Расмуссен заявил, что НАТО может использовать модель, которая уже использовалась в 1955 году при включении в альянс Западной Германии. По его мнению, тоже самое можно сделать с Украиной.

«Когда мы приняли Германию в НАТО в 1955 году, в НАТО вступила вся Германия. Но мы решили, что действие статьи 5 распространяется только на территорию, контролируемую правительством в Бонне, то есть на Западную Германию», — заявил он.

Расмуссен также добавил, что при такой схеме пятая статья устава НАТО будет распространяться только на ту часть Украины, которая контролируется Киевом.

Ранее вступление Украины в НАТО назвали следующим логичным шагом для альянса.