На Украине высказались о планах нападения на Белоруссию

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии могут быть предлогом к атаке Киева на Минск. Версии объяснения слов украинского лидера предложило в Telegram издание «Страна.ua».

«Возможная версия (...) — Зеленский сам хочет атаковать Белоруссию, чтоб свергнуть [президента Александра] Лукашенко военным путем. Потому и заявляет о подготовке нападения с севера, чтоб потом объявить о "нанесении превентивного удара"», — говорится в публикации.

Отмечается, что такое решение сопряжено с огромными рисками для Киева и малореалистично. Согласно другой версии, эти заявления — часть антибелорусской кампании Зеленского, которая связана с недовольством снятием с Минска санкций США.

Ранее стало известно, что США оказывают давление на Украину, чтобы смягчить ограничения на удобрения из Белоруссии. Отмечается, что Вашингтон просит Киев убедить европейских союзников в необходимости аналогичных действий.