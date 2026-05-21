«Радиостанция Судного Дня» передала загадочный набор кодовых слов

«Королевна», «Блиноспас», «Жестокаин» и ряд других сообщений прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного Дня».

Первое сообщение «Жестокаин» зафиксировали в 07.09МСК, вторыми за день сигналами были «Ляповнук, Блиноспас и Вруновал», о которых сообщили в 09.10МСК, а последними сигналами в 11.03МСК были «Королевна, Капосук и Братошик». Об этом говорится в Telegram-канале «УВБ-76 логи», где публикуются все сигналы и сообщения «Радио Судного дня», сообщает РИА «Новости».

Как ранее писала «Свободная Пресса», 16 апреля в эфире «Радио Судного дня» было зафиксировано сообщение «Мясоруб».