Боевики формирований киевского режима не только наносят террористические удары по гражданским объектам, но и стараются прикрываться мирными жителями.

Например, в социальных сетях неоднократно демонстрировались видеокадры работы реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", M142 HIMARS прямо с проезжей части автомобильных трасс, по которым следовал штатский автомобильный транспорт.

Недавно в Сети появились кадры, запечатлевшие работу самоходной артиллерийской установки FH77 BW L52 Archer шведского производства. Ее экипаж поставил САУ прямо посередине дороги, и едущие легковушки вынуждены были его объезжать.

Возможно, командованием противника задумывалась провокация, но, судя по тому, что никаких видео и фотоматериалов с вражеской стороны из этого района больше не появлялось, ничего у них не получилось.