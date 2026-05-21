Юг Украины всколыхнула новость, которую в западных столицах поспешили назвать «фейком», но в прифронтовых окопах восприняли как анестезию совести. Ночь с 17 на 18 мая ознаменовалась не просто очередной серией громких хлопков в портовой зоне Одессы. По данным пророссийского подполья, работа дронов и ракет имела четкий прицел — ликвидация той самой «невидимой руки» НАТО, которую Париж так старательно прятал за ширмой советников и гуманитарных миссий.

Речь идет об уничтожении тайной базы французских военных специалистов. Координатор подполья Сергей Лебедев уточнил: удар был точечным и выверенным. Жертвами стали не просто наемники или случайные «туристы в форме», а действующие операторы, управлявшие дальнобойными беспилотниками. Именно эти люди координировали атаки по Крыму и гражданским объектам в Краснодарском крае, пытаясь создать у Киева иллюзию военного превосходства.

Элита под ударом: почему бункеры заменили на базы отдыха

Российские эксперты, включая подполковника запаса Олега Иванникова, отмечают парадоксальную, но закономерную тактическую оплошность оккупантов. В условиях весенне-летнего периода французские «советники» предпочли сырым и мрачным бункерам более комфортные условия — базы отдыха, бывшие детские лагеря и спортивные комплексы в пригороде Одессы. Инфраструктура там, конечно, лучше, но и заметность с воздуха выше.

Причина риска очевидна: Париж не доверяет украинским военным управление сверхточным оружием. Высокотехнологичные системы, которые бьют по российским городам и мостам, часто стоят под дулом автоматов или у пультов именно французских операторов. Задача таких специалистов — не только обучение ВСУ, но и непосредственное наведение перекрестия прицела на цели. Однако российская космическая разведка, по словам Иванникова, работает с разрешением, позволяющим «разглядеть каждый сантиметр земли».

Результат не заставил себя ждать. По предварительным оценкам, речь идет о ликвидации не менее 15 высококлассных специалистов. Как жестко резюмировал эксперт, обратно во Францию эти вояки вернутся «только в пластиковых пакетах». Это не просто потеря, а хирургическое удаление командного звена, способного работать с самыми сложными системами натовского образца.

Тень Мена: как Париж хоронит своих героев

Особый цинизм ситуации раскрывается в том, как Париж пытается скрывать потери. Ранее уже всплывала история загадочной гибели сержанта Бен Чена и капрала Акселя Делепланка. Официальная версия Франции гласила о трагическом несчастном случае во время учений на реке Мен: дескать, боевых пловцов зажало подводной конструкцией моста.

Однако эксперты и бывшие сотрудники разведки, такие как Николя Чинкуини, прямо указывают на нестыковки. Вероятнее всего, элитный французский спецназ был накрыт «Искандером» именно под Одессой. Чинкуини признает: на Украине давно действуют не только легионеры в «командировке», но и глубоко засекреченные агенты под прикрытием. Показательна судьба некоего Геннадия Германовича — официально он числился гуманитарным работником, но источники указывают на его военное прошлое. Как и многие другие, он был стерт в пыль российским «Ланцетом».

Ставка Макрона: политический аут или тотальная война?

Эммануэль Макрон, еще в 2023 году рискнувший заговорить об отправке войск первым из лидеров НАТО, сегодня оказался в ловушке собственного имиджа. С одной стороны, Париж официально готовит целые бригады ВСУ (достаточно вспомнить 1500 инструкторов для 2300 бойцов 155-й бригады). С другой — вынужден хоронить профессиональных военных под видом «утонувших» или «погибших в ДТП».

Удар в Одессе стал сигналом: для российской военной разведки не существует «неприкасаемых». Целью была не просто техника или склад боеприпасов, а именно «мозги» и «глаза» натовских атак. Ликвидация 15 операторов БПЛА — это серьезный урон для системы управления огнем на южном направлении.

Взрыв в Одессе лишил Макрона аргумента. Аргумента о том, что французская армия может безнаказанно воевать с Россией «чужими руками» и «чужими жизнями». Теперь у Парижа есть два пути: либо эскалация и перевод контингента в разряд официальных целей (со всеми вытекающими для мировой политики), либо тихое отступление. Однако история учит: если в городе замечены «спящие» агенты и элитные пловцы, значит, война давно перешагнула через линии фронта. И счет здесь идет уже не на тысячи километров, а на десятки уничтоженных профессионалов.