Украина показала свой аналог БПЛА Shahed под названием «Бегемот», который был разработан компаниями Culver Aerospace и GLEFA и уже был использован в боях. Об этом сообщает УНИАН в своем Telegram-канале.

Как сообщается, речь идет о беспилотнике средней дальности. Он летит на расстояние до 300 километров и несет 75 килограммов боевой части. Отмечается, что БПЛА может лететь на малой высоте, что создает сложности для ПВО. «Бегемот» может работать как в FPV-режиме, так и автономно. Связь с оператором осуществляется через связь Starlink.

До этого Великобритания решила передать Украине «крупнейший в истории» пакет БПЛА, включающий более 120 тысяч дронов с передовыми технологиями на поле боя.

Отмечается, что крупнейший в своем роде пакет из когда-либо поставленных Великобританией, будет включать тысячи ударных беспилотников большой дальности, разведывательных беспилотников, беспилотников для логистических операций и морских средств обеспечения, которые уже доказали свою боеспособность на линии фронта в Украине.

Ранее сообщалось, что Украина и европейская страна запустят совместное производство БПЛА.