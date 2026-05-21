Аэропорт польского Жешува, расположенный всего в 10 км от украинской границы, в последние дни переживает небывалый наплыв санитарной авиации стран НАТО. Российские и зарубежные эксперты единодушны: такая активность может говорить о разовых потерях Альянса, сопоставимых с потерями за несколько месяцев.

Как пишет телеграм-канал «Военная хроника», 20 мая на взлётной полосе Жешува заметили специальный борт Learjet 35A немецкой медицинской службы DRF Luftrettung — самолёт, предназначенный для экстренной эвакуации тяжелобольных и раненых. За несколько дней до этого в аэропорту приземлялись польская летающая реанимация Learjet 75 и специализированный летающий госпиталь на базе Boeing 737-783 авиакомпании SAS, который, по данным открытых источников, оснащён 18 больничными койками. Всплеск медицинской авиации фиксировался и ранее: 16 мая в Жешув из Норвегии прибыл Cessna Citation Latitude медицинской ЧВК Avincis, полностью переоборудованный под реанимационный модуль для перевозки тяжелых пациентов.

Кто и сколько мог быть эвакуирован

Совокупная вместительность таких самолётов впечатляет. Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью «Газете.Ru» уточнил, что один типовой борт санитарной авиации НАТО способен перевозить до **40 лежачих пациентов и до 10 раненых в сидячем положении**. По его подсчётам, если сложить вместительность хотя бы трёх-четырёх машин, то эвакуационная миссия такого масштаба одномоментно затрагивает около **200 человек**.

«Это значит, что были экстремальные больные и раненые, которых нельзя было оставлять там», — резюмировал эксперт.

Связь с ударами и политический подтекст

Некоторые наблюдатели связывают рост медрейсов с недавними массированными ударами российской армии по украинским тылам, в том числе по объектам в Сумской области и другим логистическим центрам ВСУ. НАТО и киевские власти официально хранят молчание по поводу причин и масштабов внезапной эвакуации.

Председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой также считает, что самолёт Boeing 737 подобного типа садился на аэродроме у границ Украины всего несколько раз за все четыре года конфликта, и каждый раз — для вывоза высокопоставленных иностранных офицеров, пострадавших в результате ударов. По его мнению, майская серия медицинских рейсов в Жешув стала ещё одним признаком того, что удары достигают целей там, где находится натовский персонал.

