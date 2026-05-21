«Тактика террора»: озвучен неожиданный нюанс атаки ВСУ на Сызрань

Генерал-майор, Герой России Сергей Липовой считает, что беспилотники, атаковавшие Сызрань, могли быть запущены диверсантами с территорий, расположенных вблизи Саратовской и Самарской областей. Об этом он рассказал News.ru.

Ночью и утром 21 мая в России был перехвачен 121 украинский дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Самарской, Саратовской областей, Крыма и других регионов, а также над акваторией Каспийского моря.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о двух жертвах атаки дронов на Сызрань. Он уточнил, что местный жилой сектор получил повреждения.

«Это тактика террора. <…> Дроны на город могли прилететь с территории Украины. Также их могли запустить [украинские ячейки] с близлежащих к Саратову и Самарской области населенных пунктов», - подчеркнул Липовой.

По мнению генерал-майора, подобными атаками Киев пытается компенсировать ухудшение положения ВСУ.

Военный подчеркнул, что российские спецслужбы обезвреживают «подобного рода диверсантов». Липовой выразил уверенность, что ответ на атаку ВСУ будет жестким.