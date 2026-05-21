Минск заявил о нарушении украинским БПЛА границы Белоруссии со стороны Литвы

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса и заявил ему решительный протест в связи с нарушением государственной границы украинским беспилотником, залетевшим с литовской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

По данным Минска, инцидент произошёл 17 мая. Украинский БПЛА «Чайка», который направлялся в сторону России для нанесения ударов, был обнаружен в районе деревни Станиславцы Докшицкого района Витебской области.

