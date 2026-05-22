Штурмовики группировки войск «Центр» прорвали укрепленный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Новопавловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Штурмовикам удалось прорвать оборону противника, который превратил данный район в мощный укрепленный узел», — отметили в ведомстве.

Во время штурма военнослужащие ВСУ оказывали сопротивление, используя ударные дроны и минометы, но, несмотря на это, оборона противника была сломлена. Это создало благоприятные условия для продвижения группировки войск на днепропетровском направлении, добавили в Министерстве обороны.

Ранее командир штурмовой группы 35-й бригады группировки войск «Центр» Сергей Чупалов рассказал, что российские военные спасли пенсионерку из села Гришино под Красноармейском.