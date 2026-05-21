Противник активно толкает Россию на штурм украинских укреплений, в то время как ВСУ стали действовать через небо Латвии. Как сообщает «Царьград», в скором будущем «Герани» могут появиться в небе над Прибалтикой.

Британская газета Financial Times, ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, сообщает, что ВС РФ приготовили масштабное наступление, по результатам которого выйдут к Днепру, возьмут Киев и Одессу. Аналогичный план уже озвучивал спецпредставитель США по Украине Кит Келлог в рамках обсуждения «большой сделки» с целью урегулирования конфликта с Россией.

Однако не все так просто. Оставшиеся под контролем Украины части Донбасса, Херсонской и Запорожской областей являются укрепленными территориями. Больше нигде в мире нет такой плотности полевой фортификации, минных полей и столь широкой «килл-зоны». Если ВС РФ выйдут к Днепру, то это означает, что ВСУ разгромлены и останавливаться перед рекой нет никакого смысла.

Вместе с тем взятие Одессы, не говоря о Киеве, невозможно без коллапса украинской государственности. Кроме того, граница по Днепру никак не решает проблемы обеспечения стратегической безопасности России. Для современных ударных систем нет разницы, появятся они под Черниговом или Житомиром, однако любое перемирие открывает такую возможность.

Публикация FT в действительности может служить отвлечением от другого важного направления — Прибалтики. В течение многих лет НАТО играло там на повышение, постоянно наращивая давление на торговый флот России, увеличивая возможности по вторжению в Калининградскую область и ракетным ударам по Санкт-Петербургу. С весны к этому прибавились стаи украинских дронов, пролетающих над Литвой, Латвией и Эстонией.

Действуя в рамках этой логики, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО атаковать Калининградскую область. Заявление укладывается в логику подготовки «большой Балтийской войны» в формате «Европа против России». Однако в этот же день в воздушном пространстве Эстонии впервые был сбит украинский дальнобойный дрон, шедший на Россию. Это может говорить о том, что европейская коалиция заколебалась, а вот Киев не намерен сдавать назад.

В России распространено презрительное отношение к странам Прибалтики, которые из-за своих размеров не воспринимаются как реальный противник. Однако всего несколько лет назад схожее отношение было к Украине и ее войскам.

С оценками Балтийского региона ситуация повторяется — хотя это та локация, в которой Россия мало что может противопоставить Европе в случае серьезного конфликта, а важность пролегающих здесь морских путей для экономики РФ критическая. По этой причине склонные к аналитике ресурсы уже сейчас обсуждают перспективу применения против прибалтов стратегических ракет «Сармат».