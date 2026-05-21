Новости СВО сегодня: удар «Стрелы» и «Буревестник» против дронов

В четверг, 21 мая, в Минобороны России сообщили об уничтожении опорных пунктов и дронов ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

«Один-два снаряда - и укрепа нет»

Разведка ВС РФ с помощью беспилотника обнаружила замаскированный в лесу Днепропетровской области опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны. Координаты объекта были переданы артиллеристам 29-й общевойсковой армии. Расчеты реактивных систем залпового огня нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами, полностью уничтожив укрепленные позиции ВСУ.

Как рассказал старший наводчик с позывным «Данди», корректировка огня велась в режиме реального времени с помощью воздушной разведки. По его словам, огневая мощь и точность «Градов» позволяют разрушать блиндажи и укрепления всего несколькими снарядами, что позволяет ликвидировать подобные объекты без привлечения штурмовиков.

«Пехоте не нужно залетать и штурмовать блиндаж - достаточно попадания одного-двух снарядов, и вражеский укреп разлетается», - подчеркнул военный.

Удар «Стрелы»

Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» из состава Ивановского соединения ВДВ уничтожил украинский беспилотник на херсонском направлении. Воздушная цель была обнаружена во время совместной работы десантников с подразделениями БПЛА, артиллерии и пехоты, отметили в Минобороны. Зафиксировав приближение дрона, зенитчики оперативно привели комплекс в боевую готовность, навели орудие и выполнили пуск управляемой ракеты.

Точное поражение беспилотника зафиксировали средства объективного контроля. Взаимодействие различных подразделений позволяет российским расчетам ПВО своевременно перехватывать цели и защищать позиции от ударов и разведки с воздуха, отметили в Минобороны.

Ночная работа «Солнцепека»

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» нанес ночной удар по укреплениям ВСУ в Сумской области, рассказали в Минобороны РФ. Скопление живой силы и опорные пункты ВСУ были обнаружены во время воздушной разведки.

После получения точных координат расчет «Солнцепека» отправился на позицию и уничтожил выявленные цели термобарическими боеприпасами. Затем экипаж выполнил противоогневой маневр и покинул зону.

Обстановка под Красным Лиманом

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» ликвидировали пункты управления дронами и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. Получив координаты целей от воздушной разведки, артиллеристы отправились на позицию и открыли беглый огонь из 152-миллиметровых орудий. Военные использовали осколочно-фугасные снаряды увеличенной дальности.

Кадры объективного контроля, полученные с беспилотника, подтвердили полное уничтожение всех целей. После успешного выполнения задачи военные совершили противоогневой маневр и покинули позицию.

«Буревестник» перехватил украинские дроны

Расчеты ПВО отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» перехватили украинские дроны-камикадзе типа «Дартс», рассказали в Минобороны РФ. Беспилотники, направлявшиеся к российским позициям и объектам в ближнем тылу, были обнаружены во время воздушного мониторинга. Для их ликвидации операторы применили тактику воздушного тарана.

В результате скоординированных маневров все цели были уничтожены в воздухе и не достигли районов назначения.

Беспилотники сорвали переброску войск ВСУ

Операторы ударных дронов ВС РФ сорвали ротацию и подвоз материальных средств ВСУ на передовые позиции в Запорожской области. Движение автомобилей ВСУ засекли дроны-разведчики, отметили в Минобороны.

В результате точных попаданий дронов военная техника и украинские силы были ликвидированы.