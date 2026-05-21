Раненый российский боец СВО успел выскочить из горящей машины и спасти сослуживцев

Раненый российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Леший успел выскочить из горящей машины и спасти сослуживцев. Его историю публикует RT.

«Едем на "буханке" и прям на спуске влетает FPV-дрон. Водителя взрывной волной выбрасывает через дверь. Осколки все в меня, в напарника. Я понимаю, что машина горит, мы внутри — контузия, разрыв барабанных перепонок, понимаю, что сейчас потеряю сознание, и за счет своей массы выбиваю дверь и на ходу выпрыгиваю», — вспоминает Леший.

По его словам, напарник также успел выйти из горящей машины и спастись. В этот момент Леший подобрал водителя, отволок его в кусты и начал оказывать ему первую помощь.

«Когда мы уже вышли из зоны поражения, я понимаю, что не было такого момента, где я мог бы замешкаться или заистерить — четко отлаженные действия», — заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что другой боец СВО с позывным Аллигатор запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва. После этого он продолжил выполнять боевую задачу.