Лукашенко назвал "Искандер-М" машиной, о которой он когда-то мечтал

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с расчетом пусковой установки "Искандер-М", назвав комплекс "хорошей машиной". Об этом сообщило агентство БелТА.

"Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие", - сказал президент.

Командир ракетной бригады ВС Белоруссии, которую посетил Лукашенко, Александр Кравцов рассказал журналистам, что электронный пуск от боевого фактически ничем не отличается.

"Отличие только в том, что изделие не уходит с направляющей пусковой установки. Весь цикл и все режимы отработаны в полном объеме всеми расчетами. Боевой и учебный циклы проходят полностью одинаково, - сказал он. - В данном случае пуск состоялся штатно. Главе государства было все доложено, показано".

ВС России в период с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В Минобороны Белоруссии подчеркивали, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.