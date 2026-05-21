Раскрыто, какие проблемы летом ждут ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru заявил, что летом украинские войска столкнутся с серьёзными трудностями. По его мнению, ситуация для ВСУ усугубится из-за жары, проблем с санитарией и дефицита воды.

По мнению аналитика, российская армия продолжит наносить удары по глубоким тылам и транспортной инфраструктуре Украины, что приведёт к изоляции гарнизонов и нарушению снабжения.

Дандыкин предположил, что система противовоздушной обороны Украины находится в ослабленном состоянии, что позволит России нарастить интенсивность авиаударов и атак с использованием беспилотников.

Собеседник издания также отметил, что жара, антисанитария и жажда станут дополнительными факторами, усложняющими положение украинских военных.

Эксперт подчеркнул, что совокупность этих факторов приведёт к значительному росту трудностей для ВСУ в летний период.

