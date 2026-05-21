Генерал раскрыл вероятные цели британских шпионов в Черном море

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, считает что британские разведывательные самолеты собирают в Черном море данные для координации действий ВСУ. Об этом Липовой рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее в Минобороны Британии сообщили о двух инцидентах, произошедших в воздушном пространстве над Черным морем. В Лондоне заявили, российские истребители Су-27 и Су-35 дважды за месяц выполняли перехват разведывательного самолета RC-135 Rivet Joint.

В одном случае сближение с Су-35 привело к отключению автопилота британского самолета из-за срабатывания аварийных систем. По словам Липового, активизация иностранных самолетов-разведчиков в Черном море традиционно предшествует попыткам ВСУ устроить атаки.

Липовой заявил, что круглосуточный мониторинг российских границ ведется не только с помощью авиации, но и через спутниковые системы. Особое внимание западные службы уделяют именно Черному морю. Чтобы сорвать сбор оперативной информации и отогнать иностранные самолеты, дежурные российские истребители регулярно поднимаются в воздух на перехват.

Как отметил эксперт, используемые Британией самолеты RC-135 представляют собой полноценные летающие лаборатории. Они оснащены современным радиолокационным и сканирующим оборудованием, а также мощной фотоаппаратурой.